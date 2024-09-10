Несмотря на привлекательность названия «Слёзы Дракона», команда разработчиков решила изменить его на Tears of the Kingdom («Слёзы Королевства»), чтобы избежать раскрытия ключевой сюжетной линии.

В преддверии выхода долгожданной игры Zelda: Tears of the Kingdom, поклонники серии были заинтригованы множеством слухов и предположений о сюжете и особенностях новой части. Однако, как выяснилось, название игры могло случайно раскрыть один из ключевых поворотов сюжета, если бы разработчики не изменили его в последний момент.

Продюсер игры Эйдзи Аонума рассказал в интервью, что изначально рассматривалось название Tears of the Dragon («Слёзы Дракона»). Однако, по его словам, это название могло бы случайно раскрыть одну из главных интриг игры, связанную с личностью Светлого Дракона.

«Проговориться о том, что Светлый Дракон — это Зельда, было бы проблемой, и это тоже повлияло на название. Одним из кандидатов на титул, который дошёл до конца, были „Слёзы дракона“», — пояснил Аонума. Однако, несмотря на привлекательность названия «Слёзы Дракона», команда разработчиков решила изменить его на Tears of the Kingdom («Слёзы Королевства»), чтобы избежать раскрытия ключевой сюжетной линии.

«Но было бы плохой идеей использовать ключевое слово „Dragon“ в названии, и мы хотели использовать узоры в виде драконов в логотипе, но решили иначе. В конце концов, это сделало бы акцент на Light Dragon (смеется). Но больше ничего хорошего в голову не приходило, а у нас заканчивалось время на разработку…» — добавил Аонума.

Таким образом, благодаря решению изменить название на Tears of the Kingdom, разработчики смогли сохранить интригу и не раскрывать заранее один из главных поворотов сюжета игры. Это решение также позволило создать уникальный и запоминающийся логотип, который отражает дух и атмосферу игры.