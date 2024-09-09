Baldur’s Gate 3, одна из самых ожидаемых ролевых игр последних лет, продолжает удивлять сообщество геймеров. Менее чем через сутки после выхода игры, количество установленных модов превысило отметку в один миллион. Этот факт не только демонстрирует огромный интерес к моддингу, но и подчёркивает значимость сообщества моддеров для развития и адаптации игр под нужды игроков.
Директор Baldur’s Gate 3, Ларри Диамонд, поделился своими впечатлениями от этого достижения в интервью Eurogamer. Он отметил, что моддинг является важной частью культуры видеоигр и позволяет игрокам выразить свою креативность и индивидуальность.
“Мы были поражены тем, насколько быстро сообщество моддеров начало создавать и делиться своими творениями. Более миллиона модов за такой короткий промежуток времени — это невероятно”, — сказал Диамонд.
Он также подчеркнул, что поддержка моддинга является одним из приоритетов разработчиков Baldur’s Gate 3. Студия Larian стремится создать платформу, которая будет удобной и доступной для моддеров, чтобы они могли свободно выражать свои идеи и создавать уникальные модификации.
Моддеры уже начали экспериментировать с Baldur’s Gate 3, создавая новые персонажи, локации, квесты и даже целые сюжетные линии. Некоторые из этих модов уже получили широкое признание в сообществе, что подтверждает высокий уровень креативности и таланта среди моддеров.