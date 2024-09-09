Он также подчеркнул популярность моддинга.

Baldur’s Gate 3, одна из самых ожидаемых ролевых игр последних лет, продолжает удивлять сообщество геймеров. Менее чем через сутки после выхода игры, количество установленных модов превысило отметку в один миллион. Этот факт не только демонстрирует огромный интерес к моддингу, но и подчёркивает значимость сообщества моддеров для развития и адаптации игр под нужды игроков.

Директор Baldur’s Gate 3, Ларри Диамонд, поделился своими впечатлениями от этого достижения в интервью Eurogamer. Он отметил, что моддинг является важной частью культуры видеоигр и позволяет игрокам выразить свою креативность и индивидуальность.

“Мы были поражены тем, насколько быстро сообщество моддеров начало создавать и делиться своими творениями. Более миллиона модов за такой короткий промежуток времени — это невероятно”, — сказал Диамонд.

Он также подчеркнул, что поддержка моддинга является одним из приоритетов разработчиков Baldur’s Gate 3. Студия Larian стремится создать платформу, которая будет удобной и доступной для моддеров, чтобы они могли свободно выражать свои идеи и создавать уникальные модификации.

Моддеры уже начали экспериментировать с Baldur’s Gate 3, создавая новые персонажи, локации, квесты и даже целые сюжетные линии. Некоторые из этих модов уже получили широкое признание в сообществе, что подтверждает высокий уровень креативности и таланта среди моддеров.