Тем не менее, разработчики игры не собираются сдаваться.

Согласно последним данным, количество игроков в Destiny 2 на платформе Steam достигло самого низкого уровня за всю историю франшизы. Этот факт вызывает беспокойство среди поклонников игры и аналитиков индустрии, поскольку он может указывать на снижение интереса к проекту со стороны сообщества.

Destiny 2 является одной из самых популярных многопользовательских онлайн-игр в жанре шутера от первого лица. Она была разработана компанией Bungie и издана Activision. Игра предлагает игрокам погрузиться в захватывающий мир космических приключений, где они могут сражаться с врагами, выполнять задания и развивать своих персонажей.

Однако, несмотря на все достоинства игры, количество её игроков на Steam начало снижаться. Согласно статистике, средний показатель одновременных игроков в Destiny 2 на Steam достиг своего исторического минимума. Это означает, что всё меньше людей выбирают эту платформу для игры в Destiny 2.

Причины такого снижения могут быть различными. Возможно, это связано с выходом новых игр, которые предлагают игрокам более интересные и инновационные игровые механики. Также возможно, что некоторые игроки потеряли интерес к Destiny 2 из-за отсутствия новых обновлений и контента.

Тем не менее, разработчики игры не собираются сдаваться. Они уже работают над новыми обновлениями и контентом, которые должны вернуть интерес игроков к Destiny 2. Кроме того, они активно взаимодействуют с сообществом, чтобы узнать их мнение и пожелания относительно будущего развития игры.