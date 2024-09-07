Новая игра разрабатывается почти той же командой, что работала над Fantasian

Хиронобу Сакагути, легендарный создатель серии Final Fantasy, вновь радует своих поклонников. Недавно он объявил, что работает над новой игрой в своей студии Mistwalker. Это заявление вызвало волну интереса и ожиданий среди геймеров по всему миру.

После выхода мобильной RPG Fantasian в 2021 году, Сакагути намекал на возможное завершение своей карьеры. Однако, в конце 2023 года он изменил своё решение и объявил о начале работы над новым проектом. В интервью с Famitsu Сакагути поделился, что разработка игр для него теперь больше удовольствие, чем работа.

Новая игра разрабатывается почти той же командой, что работала над Fantasian. Сакагути отметил, что ему нравится работать в коллективе и он рад снова быть частью команды. Он также упомянул, что скоро станет дедушкой и надеется воплотить свои эмоции в новом проекте.

Хотя Сакагути не раскрыл подробностей о новом проекте, он намекнул, что это может быть продолжение Fantasian. Недавно студия Mistwalker зарегистрировала патент на название Fantasian: Dark Edge, что может указывать на возможный сиквел. Однако, есть вероятность, что новый проект будет чем-то совершенно новым и отличным от предыдущих игр Сакагути.

Многие надеются, что игра будет столь же увлекательной и инновационной, как и предыдущие работы Сакагути. Его вклад в индустрию видеоигр неоценим, и каждая новая игра от него вызывает огромный интерес.