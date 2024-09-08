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Появилась информация, что Джош Бролин может сыграть Хэла Джордана в сериале DCU «Lanterns»

го участие в проекте может привлечь внимание как поклонников Marvel, так и DC, что делает его идеальным кандидатом на роль ветерана Зелёного Фонаря
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Эта новость вызвала оживлённые обсуждения среди поклонников обеих вселенных.Сериал «Lanterns» разрабатывается уже несколько лет. Изначально планировалось рассказать о приключениях Гая Гарднера и Хэла Джордана, но после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили DC Studios, сценарий был полностью переработан. Теперь сериал обещает новый взгляд на историю Зелёных Фонарей, и выбор актёра на главную роль стал одной из самых обсуждаемых тем.

Джош Бролин, которому предложили роль Хэла Джордана, имеет богатый опыт в супергеройском жанре. Помимо роли Таноса, он также сыграл Кейбла в фильме «Дэдпул 2» и главного героя в фильме «Джона Хекс». Его участие в проекте может привлечь внимание как поклонников Marvel, так и DC, что делает его идеальным кандидатом на роль ветерана Зелёного Фонаря.

Однако не все фанаты согласны с этим выбором. Некоторые считают, что Бролин слишком стар для роли Хэла Джордана, которому в сериале должно быть около 40–50 лет. Другие уверены, что его актёрский талант и харизма компенсируют возрастные различия.

Съёмки сериала «Lanterns» планируется начать в 2025 году. Пока неизвестно, примет ли Бролин предложение. Если он откажется, студия продолжит искать подходящего актёра на эту роль. Среди других кандидатов рассматриваются Крис Пайн и Тимоти Олифант.

Поклонники с нетерпением ждут новых подробностей о проекте и надеются, что сериал оправдает их ожидания. В любом случае, участие Джоша Бролина в «Lanterns» может стать значимым событием в мире супергеройских сериалов и привлечь к проекту внимание широкой аудитории.

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dcu dc studios lanterns джош бролин
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