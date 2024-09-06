Согласно утечкам, в версии 5.4 в игре появится новый 5-звёздочный персонаж — Мадам Пин, также известная как Странствующая Рамблер

В Genshin Impact скоро пройдёт Фестиваль Лунного Света, который обычно проводится в пятом обновлении каждого региона. По слухам, фестиваль состоится в версии 5.4. Этот ежегодный праздник, вдохновлённый китайским Новым годом, всегда привлекает внимание игроков своими уникальными событиями и новыми персонажами. В этом году разработчики HoYoverse готовят несколько сюрпризов, которые обещают сделать фестиваль ещё более захватывающим.

Согласно утечкам, в версии 5.4 в игре появится новый 5-звёздочный персонаж — Мадам Пин, также известная как Странствующая Рамблер. Она будет использовать копье и обладать элементом Гидро. Её способности будут сосредоточены на атаках с погружением, что делает её уникальной среди других персонажей. Кроме того, в игре появится новый 4-звёздочный персонаж из Ли Юэ, использующий катализатор.

Обычно Фестиваль Лунного Света проводится в пятом обновлении каждого региона, но в этом году разработчики решили сократить продолжительность одного из патчей, чтобы успеть выпустить версию 5.4 к Лунному Новому году. Это изменение вызвало бурные обсуждения среди игроков, так как оно требует значительных корректировок в расписании обновлений и может повлиять на другие события в игре.

Сообщество Genshin Impact с нетерпением ждёт официального анонса и подробностей о новом контенте. Многие игроки надеются, что разработчики уделят больше внимания Ли Юэ и добавят больше контента, связанного с этим регионом. Введение новых персонажей и событий может стать первым шагом в этом направлении.