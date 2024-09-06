Обновление 38 принесёт множество улучшений и исправлений, которые давно ждали игроки

Студия Undead Labs объявила о выходе последнего крупного обновления для игры State of Decay 2. Обновление 38 станет финальным, после чего разработчики сосредоточатся на создании следующей части франшизы — State of Decay 3.

Обновление 38 принесёт множество улучшений и исправлений, которые давно ждали игроки. Будут решены некоторые давние проблемы, улучшено качество жизни в игре, а также разблокированы все ранее сезонные предметы и контент, например фургон «Wizard Van». Bounty Broker продолжит автоматически обновлять свои пакеты наград, что позволит игрокам получать новые задания и награды.

Разработчики объяснили своё решение тем, что хотят сосредоточить все ресурсы и усилия на разработке State of Decay 3. Их цель — создать лучший симулятор выживания среди зомби во франшизе. Несмотря на прекращение выпуска нового контента, игра останется доступной на всех текущих платформах, и игроки смогут продолжать свои сохранённые игры и сообщества без изменений.

За шесть лет поддержки игра State of Decay 2 получила множество обновлений и дополнений, которые значительно улучшили игровой процесс и расширили возможности игры. В 2020 году была выпущена версия Juggernaut Edition с улучшенной графикой и множеством новых функций. Игра собрала огромную базу поклонников и стала одной из самых популярных игр о зомби на платформе Xbox.

Хотя State of Decay 2 больше не будет получать новый контент, игроки могут с нетерпением ждать выхода State of Decay 3. Разработчики обещают, что новая игра будет ещё более захватывающей и реалистичной, с улучшенной графикой, новыми механиками и более глубоким сюжетом. Точная дата выхода пока не объявлена, но фанаты уже с нетерпением ждут новых подробностей и анонсов.

Обновление 38 знаменует собой конец эпохи для State of Decay 2, но также открывает новую главу в истории франшизы. Игроки могут наслаждаться всеми улучшениями и новыми возможностями, которые принесёт это обновление, и с нетерпением ждать выхода State of Decay 3.