Кристофер Дринг из GamesIndustry.biz сообщил, что внутренние отзывы о Fairgame$ очень положительные

Стало известно, что Sony возлагает большие надежды на свой новый проект Fairgame$, разработанный студией Haven под руководством Джейд Рэймонд. Несмотря на неудачу с запуском игры Concord, компания уверена в успехе своего следующего многопользовательского шутера.

Кристофер Дринг из GamesIndustry.biz сообщил, что внутренние отзывы о Fairgame$ очень положительные. В своём подкасте Дринг отметил, что слышал много хорошего о проекте Рэймонд и что Sony активно поддерживает эту игру. Это особенно важно на фоне провала Concord, который был снят с продажи из-за низких оценок и слабого интереса аудитории.

Fairgame$ — это многопользовательский шутер, в котором игроки участвуют в научно-фантастических ограблениях против могущественных корпораций. Игра обещает захватывающий геймплей с элементами создания персонажей и уникальными миссиями. Визуально игра напоминает Watch Dogs, но с акцентом на кооперативные действия и стратегическое планирование.

Sony делает ставку на Fairgame$ как на один из ключевых проектов в своей линейке игр для PS5 и ПК. В условиях, когда рынок насыщен различными многопользовательскими играми, успех Fairgame$ может стать важным шагом для укрепления позиций Sony в этом сегменте.