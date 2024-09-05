Игроки, которые приобрели Gold или Ultra издания игры, смогут начать загрузку уже сейчас, если они играют на Xbox Series X|S или PlayStation 5

4 сентября 2024 года стало известно, что долгожданная игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 от Saber Interactive скоро станет доступна для игроков. Эта новость вызвала большой интерес среди поклонников вселенной Warhammer 40,000, которые с нетерпением ждут возможности снова встать на защиту Императора Человечества и сразиться с еретиками.

Игроки, которые приобрели Gold или Ultra издания игры, смогут начать загрузку уже сейчас, если они играют на Xbox Series X|S или PlayStation 5. Для владельцев стандартного издания на PlayStation 5 загрузка станет доступна 7 сентября в 9:00 по тихоокеанскому времени (PT) / 12:00 по восточному времени (ET). К сожалению, пользователи ПК не смогут загрузить игру заранее. Владельцы Gold и Ultra изданий получат ранний доступ к игре 5 или 6 сентября, в зависимости от их местоположения.

5 сентября:

Лос-Анджелес: 9:00

Остин: 11:00

Нью-Йорк: 12:00

Лондон: 17:00

6 сентября:

Сидней: 2:00

Окленд: 4:00

Для всех остальных игроков, которые приобрели стандартное издание, игра станет доступна 9 и 10 сентября.

9 сентября:

Лос-Анджелес: 9:00

Остин: 11:00

Нью-Йорк: 12:00

Лондон: 17:00

10 сентября:

Сидней: 2:00

Окленд: 4:00

Warhammer 40,000: Space Marine 2 обещает быть одной из самых аутентичных игр во вселенной Warhammer 40,000. Игроки смогут насладиться жестокими сражениями и погрузиться в мрачный мир 41-го тысячелетия. Разработчики из Saber Interactive постарались сохранить дух оригинальной игры, добавив новые элементы и улучшив графику.