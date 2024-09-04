Ранее эта функция была доступна только в США, но теперь она доступна в ряде европейских стран, делая смартфоны Pixel ещё более полезными для повседневного использования

Google расширяет возможности своих устройств, и теперь пользователи в Европе могут воспользоваться функцией измерения температуры тела с помощью приложения Pixel Thermometer. Ранее эта функция была доступна только в США, но теперь она доступна в ряде европейских стран, делая смартфоны Pixel ещё более полезными для повседневного использования.

Изначально функция измерения температуры тела могла измерять только температуру объектов и пищи, что ограничивало её полезность. Однако в январе 2024 года Google получила разрешение от FDA на использование термометра для измерения температуры тела, что значительно увеличило функциональность этой функции.

Функция измерения температуры тела доступна в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Для её активации необходима активная SIM-карта или eSIM от местного оператора и настройка телефона на поддерживаемый язык.

Пользователи должны подключить свои аккаунты Fitbit для использования функции измерения температуры тела. Это позволит синхронизировать данные о температуре с приложением Fitbit, что удобно для отслеживания здоровья. Приложение Pixel Thermometer сохраняет данные о температуре только на семь дней, после чего они автоматически удаляются.

Обновление интерфейса приложения Pixel Thermometer позволило улучшить пользовательский опыт. Теперь на экране измерения температуры объектов отображается предварительный просмотр камеры, что делает процесс более удобным. Также были добавлены новые функции, такие как «Режимы измерения» для пищи, жидкостей и поверхностей для готовки.