Несмотря на ранние поставки, пользователи пока не могут воспользоваться всеми функциями Pixel Watch 3

В мире технологий постоянно происходят сюрпризы, и Google снова радует своих пользователей. Некоторые предзаказы на Pixel Watch 3 начали приходить раньше запланированного срока, хотя интеграция с Fitbit ещё не активирована.

Google представила Pixel Watch 3 вместе с Pixel 9 на мероприятии 13 августа 2024 года. Предполагалось, что предзаказы начнут поступать к пользователям только 10 сентября, но некоторые счастливчики в Европе уже получили свои часы. Пользователи из Нидерландов и других стран делятся фотографиями распаковки на Reddit, отмечая, что упаковка теперь более экологична и не содержит пластика.

Несмотря на ранние поставки, пользователи пока не могут воспользоваться всеми функциями Pixel Watch 3. Интеграция с Fitbit, которая важна для отслеживания здоровья и сна, ещё не активирована. Google планирует включить эту функцию через обновление приложения Fitbit, которое должно произойти в ближайшее время.

Pixel Watch 3 предлагает множество новых функций, таких как конструктор тренировок, Cardio Load и Daily Readiness, которые зависят от интеграции с Fitbit. Без этой интеграции пользователи не смогут полностью оценить возможности нового устройства. Однако, как только обновление будет выпущено, владельцы Pixel Watch 3 смогут использовать все преимущества этих функций для улучшения своего здоровья и физической формы.