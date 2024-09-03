Funcom решила сначала выпустить игру на ПК из-за сложности адаптации для консолей

Скотт Джуниор, главный продюсер проекта, признал в интервью на Gamescom 2024, что разработка игры для Xbox Series S будет сложной задачей. Dune: Awakening — это MMO-игра в открытом мире, которая обещает перенести игроков во вселенную Дюны, созданную Фрэнком Гербертом. Однако разработчикам придётся оптимизировать игру для менее мощной консоли Xbox Series S.

Funcom решила сначала выпустить игру на ПК из-за сложности адаптации для консолей. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X также находятся в разработке, но их релизы ещё не определены. Команда работает над тем, чтобы обеспечить качественный игровой опыт на всех платформах, несмотря на технические ограничения.

Проблемы с оптимизацией игр для Xbox Series S не новы. Например, разработчики Baldur’s Gate 3 столкнулись с трудностями при адаптации игры для этой консоли, что привело к задержке её релиза. Тем не менее, Funcom уверена, что сможет преодолеть эти трудности.