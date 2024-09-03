Eurogamer сообщает, что Rocksteady сократила почти половину своего отдела контроля качества (QA), уменьшив его численность с 33 до 15 человек

Eurogamer сообщает, что Rocksteady сократила почти половину своего отдела контроля качества (QA), уменьшив его численность с 33 до 15 человек. Это решение было принято из-за низких продаж игры, что потребовало реструктуризации компании. Сокращения коснулись не только QA, но и других отделов, включая сотрудников, проработавших в студии более пяти лет.

Один из сотрудников, уволенный во время отпуска по уходу за ребёнком, поделился своей историей в социальных сетях, вызвав волну сочувствия и поддержки со стороны сообщества. Руководство Rocksteady признало, что потеря специалистов негативно скажется на качестве будущих проектов. Оставшимся сотрудникам придётся брать на себя больше обязанностей, что может привести к снижению уровня качества продукции.

Suicide Squad: Kill the Justice столкнулась с проблемами сразу после выпуска в январе 2024 года. Игроки, заплатившие за ранний доступ, столкнулись с багами и вылетами, что вызвало негативные отзывы и разочарование среди фанатов. Несмотря на интересный сюжет и известных персонажей, игра не смогла удержать внимание аудитории и получила низкие оценки от критиков.

Warner Bros., издатель игры, сообщил о падении доходов от игрового подразделения на 41% по сравнению с прошлым годом, что также связано с неудачей Suicide Squad. В общей сложности, компания потеряла около 200 миллионов долларов на этом проекте.

Эти события подчёркивают важность тщательной подготовки и тестирования игр перед их выпуском. Rocksteady, известная своими успешными проектами, такими как серия игр о Бэтмене, теперь сталкивается с серьёзными вызовами и необходимостью пересмотра своих стратегий.