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Greg_Novo
Фил Спенсер признал, что совершил ошибки при выборе игр для Xbox
Спенсер рассказал, что когда Bungie представила концепцию Destiny, он не увидел в ней потенциала

Глава Xbox Фил Спенсер рассказал о своих самых неудачных решениях в выборе игр для платформы. В интервью на PAX West он признался, что упустил возможность сделать эксклюзивами такие известные игры, как Destiny и Guitar Hero.

Спенсер рассказал, что когда Bungie представила концепцию Destiny, он не увидел в ней потенциала. «Когда я впервые играл в Destiny, она мне не понравилась. Только с выходом дополнения House of Wolves я начал понимать её суть», — сказал он. В итоге Destiny была выпущена под издательством Activision и стала одной из самых успешных игр в жанре научно-фантастических шутеров.

Ещё одной упущенной возможностью стала игра Guitar Hero. Спенсер вспомнил, как команда Harmonix представила идею игры с пластиковыми гитарами, которые подключаются к консоли. «Я подумал: действительно ли это сработает?», — признался он. Однако Guitar Hero стала настоящим хитом, завоевав сердца миллионов игроков по всему миру.

Несмотря на эти ошибки, Спенсер не жалеет о своих решениях. «Я не из тех, кто сожалеет о прошлом. Возможно, это моя слабость, но я стараюсь смотреть вперёд и быть позитивным», — отметил он. Спенсер подчеркнул, что важно отмечать успехи других студий и радоваться их достижениям.

Эти признания Фила Спенсера показывают, что даже лидеры игровой индустрии могут ошибаться. Однако его открытость и готовность учиться на своих ошибках вызывают уважение и доверие среди игроков и коллег по цеху.

#activision #xbox #фил спенсер #destiny #спенсер
Источник: eurogamer.net
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