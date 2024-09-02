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Greg_Novo
Графику и производительность Epic Mickey: Rebrushed сравнили на PlayStation и Switch
Результаты анализа показали, что ремейк игры лучше всего работает на PlayStation 5.

Автор популярного YouTube-канала ElAnalistaDeBits провёл технический анализ демоверсии игры Disney Epic Mickey: Rebrushed для игровых приставок PlayStation и Nintendo Switch. Результаты анализа показали, что ремейк игры лучше всего работает на PlayStation 5, хотя иногда частота кадров может падать ниже 60 FPS. Однако такие случаи происходят гораздо реже, чем на PlayStation 4, где наблюдаются более серьёзные проблемы, включая просадки до 50 FPS.

На Nintendo Switch игра работает на уровне 30 FPS. В видео можно заметить несколько падений кадров, но в целом серьёзных проблем с частотой кадров не возникает. Однако на Switch заметно снижение детализации окружающего мира и дальности прорисовки по сравнению с PlayStation 5.

Кроме того, на PlayStation визуальные элементы выглядят более яркими, что позволяет игрокам лучше различать цвета на разных локациях. На Nintendo Switch изображение выглядит более блеклым. Некоторые пользователи в комментариях отметили, что версии игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 почти не отличаются, хотя это мнение вызвало споры. Другие отметили, что Epic Mickey всё ещё сохраняет черты оригинала для Wii, с переработанными лишь визуальными эффектами и такой важной функцией, как свободная камера, недоступной в первоначальной версии.

Демоверсия игры доступна для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC (Steam), что предполагает возможные будущие сравнения. Выпуск игры запланирован на 24 сентября, а ранее разработчики продемонстрировали новые кадры геймплея.

#playstation 5 #youtube #mickey: rebrushed
Источник: igromania.ru
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