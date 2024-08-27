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Greg_Novo
The Last of Us Part II частично оказала влияние на фильм "Чужой: Ромул"
Альварес написал в своём твиттере: "Забавный факт: во время работы над „Чужим: Ромул“ я играл в The Last of Us Part 2. История о беременности Дины заставила меня задуматься о том, чтобы сделать персонажа Кей беременной"

На первый взгляд может показаться, что эти произведения никак не связаны. Оба они в какой-то степени относятся к жанру фильмов ужасов, но это совершенно разные работы, отличающиеся типом носителя, сеттингом и сюжетом.

Однако есть два элемента, которые связывают фильм и игру, хотя и случайно. Чтобы рассказать об этом, нужно раскрыть сюжетные повороты «Чужого: Ромул» и The Last of Us Part 2. 

В фильме «Чужой: Ромул» есть персонаж по имени Кей — беременная девушка. Это важная деталь для финальной сцены фильма. По словам режиссёра Феде Альвареса, Кей была частично вдохновлена Диной из The Last of Us Part 2.

Альварес написал в своём твиттере: «Забавный факт: во время работы над „Чужим: Ромул“ я играл в The Last of Us Part 2. История о беременности Дины заставила меня задуматься о том, чтобы сделать персонажа Кей беременной. Тогда я выбрал Изабеллу Мерсед на роль Кей. Через год она получила роль Дины в сериале HBO. A True Story».

Также интересна деталь, упомянутая в заключительной части твита. Актриса, которая будет играть Дину в сериале (это не та же актриса, что и в видеоигре), также исполняла роль Кей.

#the last of us part 2 #чужой: ромул
Источник: multiplayer.it
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"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
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