На первый взгляд может показаться, что эти произведения никак не связаны. Оба они в какой-то степени относятся к жанру фильмов ужасов, но это совершенно разные работы, отличающиеся типом носителя, сеттингом и сюжетом.

Однако есть два элемента, которые связывают фильм и игру, хотя и случайно. Чтобы рассказать об этом, нужно раскрыть сюжетные повороты «Чужого: Ромул» и The Last of Us Part 2.

В фильме «Чужой: Ромул» есть персонаж по имени Кей — беременная девушка. Это важная деталь для финальной сцены фильма. По словам режиссёра Феде Альвареса, Кей была частично вдохновлена Диной из The Last of Us Part 2.

Альварес написал в своём твиттере: «Забавный факт: во время работы над „Чужим: Ромул“ я играл в The Last of Us Part 2. История о беременности Дины заставила меня задуматься о том, чтобы сделать персонажа Кей беременной. Тогда я выбрал Изабеллу Мерсед на роль Кей. Через год она получила роль Дины в сериале HBO. A True Story».

Также интересна деталь, упомянутая в заключительной части твита. Актриса, которая будет играть Дину в сериале (это не та же актриса, что и в видеоигре), также исполняла роль Кей.