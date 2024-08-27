Это связано с тем, что в комплекте с изданием идёт два основных дополнения к игре, а второе из них — The Beast — оказалось полноценной самостоятельной игрой

Dying Light 2: Ultimate Edition скоро исчезнет из продажи. Это связано с тем, что в комплекте с изданием идёт два основных дополнения к игре, а второе из них — The Beast — оказалось полноценной самостоятельной игрой. Из-за этого его стоимость выше, чем планировалось изначально. Тем не менее все, кто уже купил Ultimate Edition или сделает это до снятия с продажи, также получат доступ к The Beast. Но такая возможность скоро исчезнет.

Разработчики из Techland объяснили в своём твите, что во время работы над Dying Light: The Beast игра значительно выросла по сравнению с первоначальным планом. «Теперь мы выпускаем не просто дополнение, а полноценное самостоятельное приключение продолжительностью более 18 часов, — говорится в твите. — Мы выполним обещание, данное нашим давним поклонникам, и сделаем Dying Light: The Beast доступной для владельцев Ultimate-версии без дополнительной платы. Но из-за возросшего объёма контента мы прекратим продажи Ultimate Edition в будущем».