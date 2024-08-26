В ролике показаны четырнадцать минут игрового процесса экшена от первого лица на выживание, разработанного Rebellion.

Компания IGN представила новое видео игрового процесса Atomfall на выставке Gamescom. В ролике показаны четырнадцать минут игрового процесса версии для ПК захватывающего экшена от первого лица на выживание, разработанного Rebellion.

Действие игры разворачивается в альтернативной Англии в марте 2025 года. Авария в Виндскейле привела к драматическим последствиям, и правительство ввело карантин на всей территории. В Atomfall игрокам предстоит исследовать опасный мир, собирать ресурсы, необходимые для выживания, и пытаться раскрыть тайны, связанные с ядерной катастрофой. Повествование будет играть центральную роль, и ситуации будут меняться в зависимости от выбора игрока, приводя к определённым последствиям и влияя на ход событий.

Анонсированная в июне прошлого года Atomfall — это новая игра от создателей Sniper Elite и Zombie Army. Видео, опубликованное IGN, подчёркивает отличия Atomfall от предыдущих проектов британской команды. Игроки оказываются в ситуациях, где им приходится сражаться с фанатичными безумцами и таинственными агентами, используя только простой нож.

Atomfall выйдет на рынок в марте 2025 года.



