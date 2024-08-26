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Greg_Novo
Интерес к игре Concord быстро снижается
Одним из самых очевидных критических замечаний в адрес игры было то, что она была предложена в премиальном формате.

Игра Concord от Firewalk Studios вышла недавно и сразу привлекла внимание игроков. Однако спустя некоторое время стало понятно, что интерес к игре быстро угасает. На момент написания новости в сети находилось всего 230 пользователей. Это очень мало для игры, которая основана исключительно на соревновательном мультиплеере. Такое количество игроков вызывает серьёзные вопросы к функционалу матчмейкинга.

Сложно сказать, что именно пошло не так, но возможно, вокруг игры задолго до запуска была создана атмосфера пессимизма. Это может говорить о том, что создание live-service пока является прерогативой немногих. Одним из самых очевидных критических замечаний в адрес игры было то, что она была предложена в премиальном формате, а не повторяла каноны жанра.

В свете столь низких показателей в Steam и, если предположить, что на PlayStation ситуация не слишком отличается, переход на free-to-play кажется единственной надеждой для проекта. Это позволит наверстать упущенное и решить проблемы за счёт солидной поддержки после запуска.

Однако тот факт, что Concord уже почти стал мемом, может ещё больше усложнить ситуацию. Это может обречь игру на очень короткую жизнь, если Sony не будет активно её продвигать.

#steam #concord #firewalk studios
Источник: multiplayer.it
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