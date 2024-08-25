The Hollywood Reporter сообщил о возвращении Джеймса Спейдера в роли Ультрона в предстоящем сериале Disney+

Marvel продолжает работу над новыми сериалами для Disney Plus, и одним из них должен стать Vision Quest, посвящённый персонажу The Vision, который был воскрешён (в некотором роде) во время серии WandaVision.

С тех пор о нём ничего не было слышно, но, похоже, этот персонаж будет не единственным, кто вновь появится в телепродукте. Согласно новым сообщениям, вернуться могут целых два персонажа, которые считались мёртвыми.

Vision Quest может привести к возвращению Алой Ведьмы. The Hollywood Reporter сообщил о возвращении Джеймса Спейдера в роли Ультрона в предстоящем сериале Disney+. Теперь Deadline сообщает, что Ванда Максимофф в исполнении Элизабет Олсен также может вернуться в Vision Quest.

Ультрон был побеждён в фильме «Мстители: Эпоха Альтрона», в котором были представлены и Вижн, и Ванда Максимофф (последняя уже появлялась в титрах фильма «Капитан Америка: Зимний солдат»). Она завершает свою собственную сюжетную линию в фильме «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия», где она выступает в роли злодейки. Она терпит поражение на горе Вундагор после раскаяния и погибает в пещерном обвале.