Реакция на трейлеры и новости о новой главе была в основном положительной, поэтому остаётся только ждать выхода Commandos: Origins на PC, PS5 и Xbox Series X|S

На выставке Gamescom 2024 был представлен трейлер игрового процесса Commandos: Origins. Разработчики специально расположили ролик так, чтобы можно было сравнить фрагменты из новой части с эпизодами из оригинальной Commandos.

Несмотря на то, что с момента выхода первой стратегической игры от Pyro Studios прошло 26 лет, базовая концепция, на которой построен успех серии, остаётся актуальной. Из трейлера видно, что Commandos: Origins предлагает интерфейс, в котором особое внимание уделено углу обзора и расстоянию до противников. Это позволяет точно оценивать перемещения и действия, которые игрок хочет совершить.

Традиционная механика скрытности будет дополнена новыми функциями, чтобы предложить опыт, который заинтересует как старых поклонников серии, так и новых игроков. Commandos: Origins, анонсированная в октябре прошлого года, возрождает историческую франшизу, которая под эгидой Eidos разошлась тиражом в 3,3 миллиона копий и готова к перезапуску.

Реакция на трейлеры и новости о новой главе была в основном положительной, поэтому остаётся только ждать выхода Commandos: Origins на PC, PS5 и Xbox Series X|S (бесплатно для подписчиков Xbox Game Pass).

Точная дата выхода пока не объявлена, но Kalypso и Claymore подтвердили, что игра поступит в продажу до конца этого года.