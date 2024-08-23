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Greg_Novo
Первый эластичный MicroLED-дисплей Samsung растягивается на 25%
Новый MicroLED-дисплей Samsung продемонстрировал свою гибкость, приняв трёхмерную форму острова Чеджу, где проходила конференция

Компания Samsung представила на выставке IMID 2024 в Корее прототип панели MicroLED, которая может изгибаться и растягиваться на 25% от своего первоначального размера без повреждений. Это значительное улучшение по сравнению с первыми прототипами, представленными в 2017 году, которые использовали технологию Dynamic AMOLED.

Новый MicroLED-дисплей Samsung продемонстрировал свою гибкость, приняв трёхмерную форму острова Чеджу, где проходила конференция. Несмотря на то, что плотность пикселей всё ещё относительно низкая (120 PPI), это вполне объяснимо, учитывая экспериментальный характер панели и потенциальные области применения.

Требуемая плотность пикселей зависит от предполагаемого использования. Например, для телевизора может быть достаточно и такой плотности. Однако Samsung пока не уточняет конкретные области применения этого дисплея, предполагая, что он может быть предназначен для будущих устройств, которые ещё только предстоит представить.

Эластичный MicroLED-дисплей Samsung может найти применение в различных областях. Эта инновация может привести к созданию более удобных носимых устройств, адаптируемых автомобильных экранов и множества других приложений, которые ещё предстоит изучить. Хотя плотность пикселей и размер панели ещё могут быть оптимизированы, этот прототип наглядно демонстрирует, что в индустрии дисплеев ещё много возможных инноваций.

Возможность сгибать и растягивать дисплей открывает новые горизонты для дизайна электронных устройств. Представьте себе смартфоны, которые подстраиваются под форму руки, или планшеты, превращающиеся в маленькие ноутбуки, либо телевизионные экраны, которые можно свернуть и убрать в шкаф. Возможности безграничны, и этот прототип Samsung даёт нам представление о том, каким может быть будущее.

#samsung #dynamic amoled
Источник: multiplayer.it
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