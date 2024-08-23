В этом видео режиссёр игры Марк Робертс рассказывает о создании некоторых эпизодов, персонажей и сценариев, которые затем показываются в действии в захватывающих и ярких сценах

На выставке Gamescom компания Grinding Gear Games представила видеоролик, демонстрирующий игровой процесс Path of Exile 2 — новой части популярной серии экшен-ролевых игр, которая скоро выйдет на PC, PlayStation и Xbox.

В этом видео режиссёр игры Марк Робертс рассказывает о создании некоторых эпизодов, персонажей и сценариев, которые затем показываются в действии в захватывающих и ярких сценах. Робертс также рассказал о работе команды разработчиков над боем с боссом. Они использовали весь свой опыт, полученный при создании предыдущей части Path of Exile, чтобы создать особенно сложный и интересный бой.

Директор игры отметил, что все монстры в Path of Exile 2 были созданы с нуля, без использования готовых ресурсов. Это позволило сделать игру уникальной и свежей.

Кроме того, разработчики из Grinding Gear Games значительно улучшили систему прогресса и боевую систему, сделав их более разнообразными. Они также уделили большое внимание созданию сценариев. На Gamescom было объявлено, что Path of Exile 2 станет доступна в раннем доступе в Steam с 15 ноября.