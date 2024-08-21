Игра выйдет 11 февраля 2025 года на Xbox Series X|S, PS5 и PC.

Студия Warhorse Studios представила новый трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2 на выставке Gamescom 2024. В ролике показаны фрагменты геймплея, посвящённые исследованию мира и сражениям.

Разработчики решили таким образом предварить презентацию игры, которая состоится 21 августа. На ней будет продемонстрирован более подробный геймплейный трейлер. В новом трейлере можно увидеть ранее не представленные фрагменты игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это ролевая игра от первого лица, в которой основное внимание уделяется истории и реалистичному изображению средневековой Богемии. Боевая система в игре реалистична: игрокам придётся использовать различное оружие, чтобы парировать, блокировать и наносить удары врагам. Также можно будет использовать арбалеты и луки для дистанционных атак. Это разнообразит подход к сражениям.

Игра выйдет 11 февраля 2025 года на Xbox Series X|S, PS5 и PC. После презентации 21 августа состоится ещё одно мероприятие, на котором будет представлен новый 25-минутный геймплейный трейлер почти без вырезок, а также покажут коллекционное издание игры. На Gamescom также будет доступна демоверсия игры, которую тщательно протестируют журналисты.



