Генеральный директор Gearbox прямо и недвусмысленно подтвердил выход игры всего несколько дней назад.

Начальный тизер-трейлер показал практически ничего не рассказал об игре, кроме нескольких намёков на сеттинг. Существование Borderlands 4 было широко подтверждено Gearbox и ранее, но в этот раз мы получили полноценный анонс с официальной презентацией авторов и тизер-трейлером.

Генеральный директор Gearbox прямо и недвусмысленно подтвердил выход игры всего несколько дней назад, вероятно, в преддверии большой презентации, которую Джефф Кили провёл в самом начале вечера открытия.

На данный момент известно лишь то, что Borderlands 4 выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Остальная информация ожидается, поскольку из тизер-трейлера трудно извлечь конкретные детали. Можно ожидать, что четвёртая часть будет следовать структуре и особенностям серии. Это будет ролевая игра от первого лица с чертами лутер-шутера и научно-фантастическим сеттингом, в которой будет воспроизведена геймплейная механика с элементами кооперативного мультиплеера.