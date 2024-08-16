Square Enix планирует сделать анонс в ближайшее время, но пока неизвестно, произойдёт ли это на Gamescom 2024

Final Fantasy XVI, несмотря на отсутствие огромного успеха, остаётся важной частью одной из самых продолжительных игровых серий в индустрии. По словам инсайдера NateDrake с форума ResetEra, игра от Наоки Йошиды выйдет не только на PC, но и на Xbox Series X и S. Square Enix планирует сделать анонс в ближайшее время, но пока неизвестно, произойдёт ли это на Gamescom 2024 или Tokyo Game Show 2024.

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NateDrake также сообщил, что в ответ на жалобу пользователя о возможном анонсе Forza Horizon 5 для PS5, он получил ответ: «Final Fantasy XVI на Xbox будет. Просто подождите, пока Square объявит об этом».

Пока официального подтверждения этим слухам нет, но если они окажутся правдой, это будет ещё одним признаком конца концепции эксклюзивности на традиционном рынке. Square Enix необходимо найти способы монетизации Final Fantasy XVI, особенно учитывая, что продажи на PlayStation 5, похоже, не оправдали ожиданий издателя. Это касается и недавней Final Fantasy VII Rebirth, что указывает на необходимость изменений в политике компании.