The Elder Scrolls: Castles является духовным продолжением Fallout Shelter.

Bethesda анонсировала дату выхода игры The Elder Scrolls: Castles в видеодневнике, который подробно рассказывает о проекте. Игра будет доступна бесплатно с 10 сентября.

The Elder Scrolls: Castles является духовным продолжением Fallout Shelter и ставит перед игроком непростую задачу — управление королевством, которое должно расти и процветать на протяжении многих лет.

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Игрокам предстоит построить замок, обустроить его до мельчайших деталей и наградить подданных, которые отдадут себя в их распоряжение. Также придётся принимать сложные решения, которые могут иметь реальные последствия для людей, которых игрок поклялся защищать.

Кроме того, игрокам нужно будет защищать стены королевства, возглавляя экспедиции воинов против легендарных существ, угрожающих их границам, и в конечном итоге завоёвывать новые территории, на которые они смогут распространить своё влияние. Интерфейс игры очень похож на интерфейс предыдущего мобильного успеха Bethesda: замок разделён на отсеки, и каждую комнату можно настраивать в зависимости от функции, необходимости и того, кто будет её занимать.

Игроки могут приступить к предварительной регистрации в App Store или Google Play, чтобы получить уведомление и скачать игру, как только она станет доступной.



