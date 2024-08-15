Exoborne — это тактический шутер с добычей, действие которого разворачивается в апокалиптической версии Соединённых Штатов, полностью преобразованных в результате природных катаклизмов.

Разработчики Sharkmob и издатель Level Infinite объявили, что шутер про добычу Exoborne появится в продаже в 2025 году на PS5, Xbox Series X|S и PC (Steam). По этому случаю был выпущен новый геймплейный трейлер и галерея новых снимков.

На этом история не заканчивается, поскольку команда разработчиков назначила встречу на выставке Gamescom 2024 в Кёльне, которая пройдёт с 21 по 25 августа, где будет представлена игра, и подтвердила появление закрытой беты.

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Exoborne — это тактический шутер с добычей, действие которого разворачивается в апокалиптической версии Соединённых Штатов, полностью преобразованных в результате природных катаклизмов. Игроки попадут в общий онлайн-мир, полный подводных камней, где им предстоит взять на себя роль Возрождённых, выживших, способных использовать экзо-риги, которые позволяют им летать и применять высокотехнологичный арсенал, сражаться с различными фракциями, бросать вызов ярости стихии и другим игрокам.

В игровом мире проходят различные массовые мероприятия, он постоянно меняется из-за торнадо и других экстремальных природных явлений.



