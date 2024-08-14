У инструмента уже более 83 000 активных пользователей, а пик составил 85 277 одновременных игроков.

Компания Game Science опубликовала в Steam инструмент для бенчмарка Black Myth: Wukong. Этот инструмент предназначен для измерения производительности вашего ПК по отношению к игре. Он показывает, соответствует ли ваша система минимальным требованиям для нормальной работы игры и насколько плавно она будет работать.

Разработчики заслуживают аплодисментов, ведь подобные инструменты на ПК всегда полезны. Особенно если учесть, что игра использует тяжёлый игровой движок Unreal Engine 5.

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Удивительно, но на момент написания этой новости у инструмента было более 83 000 активных пользователей, а пик составил 85 277 одновременных игроков. Игра заняла 14-е место в топе самых играемых игр на Steam, чуть опередив War Thunder и уступив Elden Ring. Рейтинг изменчив, поэтому игра может как потерять, так и завоевать позиции в течение дня.

Многие решили оставить отзыв на инструмент, несмотря на то, что он не является актуальной игрой. На данный момент Black Myth: Wukong Benchmark Tool имеет более 1600 отзывов в Steam, 93 % из которых — положительные, со средним баллом «Очень положительно».