Первый сезон также принесёт с собой внутриигровой магазин для покупки классических косметических предметов.

Разработчики игры Concord сообщили, что планируют выпустить три сезона дополнительного контента. Первый сезон под названием The Storm стартует в октябре. С ним в игре появятся новый играбельный персонаж Freegunner, совершенно новая карта, больше разблокируемой косметики и наград, а также новый сезон еженедельных кинематографических виньеток, которые продолжат историю команды Northstar.

Первый сезон также принесёт с собой внутриигровой магазин для покупки классических косметических предметов. Разработчики обещают, что это будут только необязательные косметические предметы, не влияющие на игровой процесс.

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Второй сезон выйдет в январе 2025 года и принесёт ещё один грузовик нового контента, который будет объявлен позже. О третьем сезоне пока ничего не известно, но он указан на официальной инфографике, опубликованной в PlayStation Blog.

Игра будет доступна с 23 августа на PlayStation 5 и PC. Те, кто оформил предварительный заказ на Digital Deluxe Edition Concord, получат доступ к игре с 20 августа, за три дня до глобального запуска.