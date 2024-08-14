Джефф Кили объявил, что Indiana Jones and the Ancient Circle будет показана в действии на Opening Night Live.

Джефф Кили объявил, что Indiana Jones and the Ancient Circle будет показана в действии на Opening Night Live — мероприятии, которое журналист представляет каждый год и которое откроет выставку Gamescom 2024 года в Кёльне.

«Во вторник, 20 августа, в прямом эфире с 20:00 на Opening Night Live Gamescom вы увидите новый взгляд на Indiana Jones and the Ancient Circle», — написал Кейли, не уточнив, что это будет за презентация.

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Однако в свете того, что Microsoft уже показала, предполагается, что это будет геймплейная демонстрация игры MachineGames, которая с точки зрения внутриигровой механики всё ещё окутана тайной.

Прошлогодняя июньская презентация Indiana Jones and the Ancient Circle представила персонажей игры, главного злодея и некоторые локации, которые предстоит исследовать игрокам в ходе кампании, но состояла она в основном из интерлюдий.