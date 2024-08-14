Команда разработчиков сообщила, что ей нужно больше времени, чтобы убедиться, что игра соответствует высоким стандартам качества.

Студия Sad Cat Games объявила, что киберпанковый 2D-экшен Replaced не выйдет в 2024 году, как было объявлено ранее. Игру перенесли на 2025 год.

«Предыдущая дата запуска была основана на оптимистичных прогнозах, за что мы приносим свои извинения. Разработка Replaced — это уникальный вызов, и мы гордимся тем, что создаём нечто особенное», — говорится в официальном заявлении студии.

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Команда разработчиков сообщила, что ей нужно больше времени, чтобы убедиться, что игра соответствует высоким стандартам качества и не разочарует ожидания фанатов.

Несмотря на перенос, Replaced будет представлена на выставке Gamescom 2024. Студия Sad Cat готовит сюрприз для тех, кто не сможет посетить мероприятие.

Replaced разрабатывают для PC, Xbox One и Xbox Series X и S. Новых официальных дат релиза пока не предоставили. Replaced — это история об искусственном интеллекте R.E.A.C.H., запертом в человеческом теле против своей воли. Он пытается адаптироваться к жизни людей в районе Феникс-Сити.