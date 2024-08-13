Причиной переноса стала необходимость дополнительного времени для разработки.

Компании Nacon и Nacon Studio Milan сообщили о переносе даты выхода игры Terminator: Survivors. Игра должна была появиться в продаже в 2024 году, но теперь её выход откладывается на неопределённый срок. Ранее планировалось запустить игру в раннем доступе на PC через Steam 24 октября 2024 года, но теперь эта дата неактуальна.

Причиной переноса стала необходимость дополнительного времени для разработки. Разработчики хотят создать постапокалиптический мир, достойный франшизы, и обеспечить игрокам опыт, который будет соответствовать их ожиданиям.

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Генеральный директор и креативный директор миланской студии Nacon Марко Понте прокомментировал ситуацию: «Отложить релиз игры было непростым решением, однако мы считаем, что дополнительное время позволит нам убедиться, что наше видение постапокалиптического мира „Терминатора“ соответствует ожидаемому уровню качества».

Terminator: Survivors разрабатывается для PC, Xbox Series X и S и PlayStation 5.