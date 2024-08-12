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Greg_Novo
В популярном у россиян турецком PS Store значительно выросли цены на множество игр
Повышение затронуло более 2300 позиций, среди которых как новинки, так и классические игры

Недавно стало известно, что в турецком PlayStation Store значительно выросли цены на множество игр. Повышение затронуло более 2300 позиций, среди которых как новинки, так и классические игры.

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Согласно информации, предоставленной порталом PSprices, цены выросли на 2359 позиций, из которых 1787 — это игры в различных изданиях. Остальные позиции включают дополнения, игровую валюту и другие цифровые товары. Например, стоимость Hogwarts Legacy для PS5 увеличилась с 2249 до 3149 турецких лир, а для PS4 — с 1999 до 2799 лир.

Некоторые из наиболее заметных изменений цен включают:

Red Dead Redemption: с 1249 до 1749 лир (3300 - 4600 рублей);

Red Dead Redemption 2: с 1999 до 2299 лир (5200 - 6000 рублей);

Lies of P: с 1379 до 1949 лир (3600 - 5100 рублей);

Helldivers 2: с 999 до 1399 лир (2600 - 3700 рублей);

A Plague Tale: Requiem: с 1999 до 2799 лир(5200 - 7300 рублей);

Dying Light 2: Stay Human: с 1499 до 2099 лир (3900 - 5500 рублей);

Mortal Kombat 1: с 1879 до 2599 лир(4900 - 6800 рублей);

Grand Theft Auto V (Premium-издание): с 1129 до 1599 лир (3000 - 4200 рублей);

Banishers: Ghosts of New Eden: с 1629 до 2299 лир (4300 - 6000 рублей).

Повышение цен связано с экономическими факторами и изменениями в курсе валют. Это уже третье значительное повышение цен в турецком PS Store за последние полгода. Ожидается, что это может повлиять на покупательскую способность и интерес к играм в регионе.

Сообщество игроков встретило новость с разочарованием. Многие выразили недовольство в социальных сетях, отмечая, что такие изменения делают игры менее доступными для широкой аудитории. Некоторые игроки надеются на возможные скидки и акции, которые помогут смягчить последствия повышения цен.

#playstation store #psprices
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