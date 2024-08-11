Главными виновниками кризиса называют генерального директора Пэта Гелсингера и финансового директора Дэвида Зинснера.

Кризис Intel продолжается, и теперь в нём обвиняют даже собственных инвесторов. Некоторые из них подали коллективный иск против компании, обвиняя её в сокрытии технических проблем некоторых процессоров. Это привело к хаосу, слабым показателям на финансовом фронте и приостановке выплаты дивидендов.

Одним из акционеров, подавших иск, является Пенсионный фонд строителей Большого Сент-Луиса (Construction Laborers Pension Trust of Greater St. Louis) из штата Миссури. Фонд активно борется с Intel и недавно подал коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

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В иске фонд называет главными виновниками кризиса генерального директора Пэта Гелсингера и финансового директора Дэвида Зинснера. Сообщается, что Intel скрыла от инвесторов информацию, которая привела к низким результатам, массовым увольнениям и обвалу рыночной стоимости на 32 миллиарда долларов.

Intel сообщила инвесторам, что разработка и производство чипов на собственных фабриках позволит сэкономить от 8 до 10 миллиардов долларов к концу 2025 года. Однако инвесторы не знали, что производственный бизнес Intel оказался неэффективным и обошёлся на миллиарды долларов дороже, чем предполагалось.

Недавно Intel сообщила о доходах в размере 12,83 миллиарда долларов во втором финансовом квартале. Это на 1% меньше, чем годом ранее, и не соответствует прогнозам аналитиков в 12,94 миллиарда долларов. Акции компании упали на 26% за один день, что стало худшим результатом с 2013 года и даже с 1974 года, если учитывать однодневные показатели.

Коллективный иск указывает на решение о переносе производства внутрь компании. Эта модель строительства не оправдала ожиданий и якобы стала причиной падения стоимости акций на 62% за последние шесть месяцев.