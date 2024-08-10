Фильм собрал впечатляющую сумму: 472,3 миллиона долларов в международном прокате и 431 миллион долларов в домашнем

Комедийный боевик «Дэдпул и Росомаха» пользуется большой популярностью у зрителей и занимает высокие позиции в прокате. По последним данным от Deadline, фильм уже заработал более 900 миллионов долларов по всему миру, и ожидается, что в ближайшие выходные его кассовые сборы превысят 1 миллион долларов.

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Фильм собрал внушительную сумму: 472,3 миллиона долларов в международном прокате и 431 миллион долларов в домашнем. Благодаря этому экшен-комедия обогнала по сборам «Капитана Марвел» с Сэмюэлем Л. Джексоном и Бри Ларсон, который собрал 427 миллионов долларов.

Ранее фильм режиссёра Шона Леви стал самым успешным в рамках франшизы и занял третье место среди самых успешных фильмов для взрослых всех времён. Первое место по-прежнему занимают «Джокер» и «Оппенгеймер», а «Дэдпул и Росомаха» продолжает радовать зрителей. В России фильм собрал сотни миллионов рублей, но его показ не был официальным. Более того, пираты выложили фильм в сеть.