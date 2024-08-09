Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
Разработчики Helldivers 2 готовы к критике игроков, но опасаются безразличия
Игроки Helldivers 2 не особо довольны тем, что делает с игрой студия Arrowhead

Игроки в Helldivers 2 выражают недовольство изменениями, внесёнными студией Arrowhead Studios в игру. В последнем крупном обновлении под названием «Escalation of Freedom» разработчики попытались сбалансировать игру, но при этом значительно ухудшили характеристики любимого игроками оружия, особенно огнемета. Эти изменения, а также другие технические проблемы и баги, а также давние проблемы с привязкой к учётным записям PSN, вызвали разочарование среди игроков.

реклама

Генеральный директор Arrowhead Studios Шам Джорджани считает, что ситуация могла быть и хуже. Он говорит: «Лучше каждый день делать нам замечание, чем говорить, что всем наплевать. Честно говоря, у меня нет проблем с тем, что происходит. Мы хотим, чтобы люди говорили нам, что им нравится, а что нет».

Отзывы игроков о Helldivers 2 на платформе Steam резко снизились с 73% до 55%. Однако это не означает, что почти половина геймеров всем довольна. По данным SteamDB, за последние полгода максимальное количество людей в сети снизилось с 450 000 до 50 000.

Джорджани объясняет, что сделать игру «весёлой» непросто. У разных людей разные представления о том, что такое «веселье», и разработчик старается удовлетворить потребности игроков с разными игровыми стилями. В планах студии — открыть тестовый сервер, чтобы сделать Hell Diver 2 лучше.

#steam #helldivers 2 #psn
Источник: igromania.ru
+
Написать комментарий (0)
Пять причин, почему я перестал читать отзывы в Steam
Владельцы Doom и Doom II бесплатно получили обновленные версии игр на всех актуальных платформах
В PS Store тестируют опцию текстовых отзывов к играм
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
4
Samsung Galaxy Watch получат новую технологию измерения артериального давления
1
"Омсктрансмаш" поставил в войска Т-80БВМ с более совершенной защитой от дронов
2
Американцев пугает новый истребитель-перехватчик МиГ-41
1
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
1
Магазин Google Play Store начал запрашивать разрешение на доступ к местоположению
+
PlayStation 5 заняла 14-е место в рейтинге самых успешных игровых консолей
+
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
+
Учёные советуют не удалять всю накипь с чайника, так как она защищает нас от микропластика
2
Люди становятся честнее, обучая ИИ - что это значит для технологий
+
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
+
«Ростелеком» объявил о создании масштабного IT-направления для решения вопросов по импортозамещению и не только
1
В России YouTube перестал запускаться на компьютерах
8
Энтузиаст сломал новый процессор Ryzen 9000 и нашёл припой под крышкой во время скальпирования
5
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
Складной смартфон OnePlus Open Apex Edition с накопителем 1 Тб поступил в продажу по цене $1800
+
НАСА: SpaceX не сможет вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов Starliner до 2025 года
+
Warner Bros. теряет 41% выручки из-за провала Suicide Squad: Kill the Justice League
1
Застрявшие на МКС астронавты могут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле SpaceX
2
На месте Пресненского машиностроительного завода в Москве построят три 150-метровые башни
4

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
31
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
42
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
24
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
52
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Пять причин, почему я перестал читать отзывы в Steam
10
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
5
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
2

Сейчас обсуждают

Максим Румянцев
23:42
какой норм чел купит амд,если денег нет,то купит, но это единственный плюс,амд,цена,все нищеброды берут амд и видюхи от них,но это как бмв и жигули,денег нет,но ездить хочется
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
Артём Николаев
23:36
Почему сравнение именно с М2, а не каким-нибудь Интелом?
Mac mini 2024 года от Apple получит новые чипы M4 и M4 Pro
l33t_h4x00r
23:32
не смогли сделать шринк ядер пентиума из 28 нм в 14+++++++++++++ , и так боком ставили, и сяк , пришлось ядра Атома сбоку всунуть, и назвать E-perfomance
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
ark-bak
23:27
Как вы зае..али хаять 14-ю серию Интел, будто у амд проблем нет и не было.
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
l33t_h4x00r
23:25
Очевидно, что АМД разрывает, но проплаченные Интел "иксперды" долдонят свою пропаганду - все не так однозначно, испохабят вторичные тайминги , вот вам и за-за-заикания в играх
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
l33t_h4x00r
23:22
Не надо изобретать велосипед , а просто засадить Марс ананасами.
Процесс терраформирования Марса может оказаться намного проще, чем предполагалось ранее
l33t_h4x00r
23:21
Не было там жизни. И не забудьте Нобелевку занести...
Процесс терраформирования Марса может оказаться намного проще, чем предполагалось ранее
lewile
23:20
О ужос! Ревизии приставок! Толку от этих ревизий что первая что вторая особо не ломаются. А в без дисковой вообще смысла нет, как играть? Где игры брать? PSN в жопе россиян кинула всратая сони.
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
Roman Zorin
23:16
Все получилось!! Спасибо! Настройки по умолчанию не сработали. По ссылке посмотрел дополнительные настройки, и все получилось! https://github.com/ValdikSS/GoodbyeDPI/issues/378.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Гнар Йордл
23:14
Фактически, амуде сейчас идет по стопам интола, предлагая мизерный прирост производительности от поколения к поколению, а значит, что еще очень долго не будет смысла менять 5800X3D/7500F на что-то пон...
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем