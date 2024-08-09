Игроки Helldivers 2 не особо довольны тем, что делает с игрой студия Arrowhead

Игроки в Helldivers 2 выражают недовольство изменениями, внесёнными студией Arrowhead Studios в игру. В последнем крупном обновлении под названием «Escalation of Freedom» разработчики попытались сбалансировать игру, но при этом значительно ухудшили характеристики любимого игроками оружия, особенно огнемета. Эти изменения, а также другие технические проблемы и баги, а также давние проблемы с привязкой к учётным записям PSN, вызвали разочарование среди игроков.

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Генеральный директор Arrowhead Studios Шам Джорджани считает, что ситуация могла быть и хуже. Он говорит: «Лучше каждый день делать нам замечание, чем говорить, что всем наплевать. Честно говоря, у меня нет проблем с тем, что происходит. Мы хотим, чтобы люди говорили нам, что им нравится, а что нет».

Отзывы игроков о Helldivers 2 на платформе Steam резко снизились с 73% до 55%. Однако это не означает, что почти половина геймеров всем довольна. По данным SteamDB, за последние полгода максимальное количество людей в сети снизилось с 450 000 до 50 000.

Джорджани объясняет, что сделать игру «весёлой» непросто. У разных людей разные представления о том, что такое «веселье», и разработчик старается удовлетворить потребности игроков с разными игровыми стилями. В планах студии — открыть тестовый сервер, чтобы сделать Hell Diver 2 лучше.