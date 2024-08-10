В своём выступлении на подкасте Skill Up Джейсон Шрайер рассказал, что на данный момент игра Marathon не вызывает восторга ни у тестировщиков, ни у самих разработчиков

В последнее время студия Bungie столкнулась с рядом трудностей, которые выходят за рамки обычных увольнений и реорганизаций. Несмотря на это, разработчики Destiny 2 продолжают активно работать над проектом и обещают в ближайшее время обсудить его будущее. Однако судьба другого проекта студии, многопользовательского шутера Marathon, остаётся под вопросом.

Журналист и инсайдер Джейсон Шрайер отмечает, что разработка Marathon идёт не самым лучшим образом. Кроме того, задержки с выпуском игры вызывают опасения у многих разработчиков, которые сомневаются, что проект увидит свет до 2025 года.

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В своём выступлении на подкасте Skill Up Джейсон Шрайер рассказал, что на данный момент игра не вызывает восторга ни у тестировщиков, ни у самих разработчиков. Это может стать причиной очередного переноса релиза. Стоит напомнить, что изначально выход игры был запланирован на 2024 год.

Издание Forbes посвятило несколько статей текущему положению дел в Bungie. В студии работает около 850 сотрудников, которые заняты разработкой Destiny 2 и Marathon. Остальные сотрудники переехали в офисы Sony и работают над другими проектами, в том числе над Gummi Bears.

За последние месяцы Bungie потеряла четырёх ключевых руководителей и сейчас активно пытается улучшить финансовое положение студии. Если ситуация не изменится, все оставшиеся проекты Bungie могут перейти под прямой контроль SIE, а будущие игры станут эксклюзивами для PlayStation.