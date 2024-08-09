Колантонио вспомнил судьбу студии Looking Glass, создавшей такие культовые игры, как Ultima Underworld и System Shock

Рафаэль Колантонио, основатель студии Arkane, выразил уверенность в успешном будущем жанра immersive sim, несмотря на закрытие Arkane Austin в мае текущего года. Колантонио отметил, что хотя закрытие студии и вызвало у него грусть, талантливые разработчики из индустрии никуда не исчезли и продолжат создавать качественные проекты.

Колантонио также вспомнил судьбу студии Looking Glass, создавшей такие культовые игры, как Ultima Underworld и System Shock. Несмотря на закрытие в 2000 году, её наследие продолжает вдохновлять разработчиков, включая саму Arkane. Он также упомянул Black Isle Studios, закрытую в 2003 году, но оставившую значительный след в игровой индустрии.

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Основатель Arkane подчеркнул, что Arkane Lyon продолжает свою работу, а он сам вместе с коллегами из новой студии WolfEye не собирается покидать индустрию. Колантонио уверен, что жанр immersive sim ждёт определённый “бум” с выходом новых игр. В настоящее время он работает над новым проектом в своей студии WolfEye, который покажет историю об альтернативном прошлом США.

Несмотря на все трудности, Колантонио верит в светлое будущее immersive sim-игр и продолжает активно работать над новыми проектами, которые должны порадовать поклонников жанра.