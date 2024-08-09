Игра готовится предложить игрокам новый уровень погружения и реализма

В предстоящей игре Microsoft Flight Simulator 2024 у игроков появится уникальная возможность покидать самолёт и исследовать окружающий мир. Об этом сообщил глава проекта Йорг Нойманн, подчеркнув высокий уровень детализации и реализма, который будет присутствовать в новой части франшизы.

Игроки смогут не только управлять самолётами, но и выходить из них, чтобы прогуляться по окрестностям, наслаждаться природой и даже наблюдать закаты. Разработчики уделили особое внимание визуальной составляющей, тщательно проработав каждый аэропорт и другие географические детали до мельчайших подробностей.

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Кроме того, в игре можно будет увидеть огромное количество разнообразных животных и даже попытаться посадить самолёт на борт корабля. Мир Microsoft Flight Simulator 2024 будет наполнен триллионами деревьев, созданных с помощью машинного обучения, что добавит ещё больше реализма и разнообразия.

Запуск Microsoft Flight Simulator 2024 ожидается 19 ноября 2024 года на PC и Xbox Series. Игра обещает стать настоящим прорывом в жанре симуляторов, предлагая игрокам не только полёты, но и возможность исследовать мир с земли.