Сериал основан на вселенной игры League of Legends.

Недавно в сеть попали эпизоды второго сезона популярного мультсериала "Аркейн", основанного на вселенной игры League of Legends. Утечка вызвала бурные обсуждения среди поклонников сериала и игры.

Согласно информации, эпизоды были выложены на нескольких пиратских сайтах, что вызвало волну негодования как среди фанатов, так и среди создателей сериала. Многие поклонники выразили разочарование тем, что их любимый сериал оказался доступен нелегально, и призвали других не поддерживать пиратство, а дождаться официального релиза.

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Создатели "Аркейна" из студии Riot Games уже заявили, что работают над устранением последствий утечки и призывают фанатов не смотреть пиратские копии, чтобы не портить себе впечатление от официального релиза. Они также пообещали, что второй сезон будет не менее захватывающим и качественным, чем первый.

Напомним, что первый сезон "Аркейна" получил высокие оценки критиков и зрителей за свою анимацию, сюжет и проработку персонажей. Второй сезон обещает продолжить историю, раскрывая новые аспекты мира и героев.