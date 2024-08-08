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Greg_Novo
Sony отгрузила более 61 миллиона консолей PlayStation 5 по всему миру
Этот успех подчеркивает высокий спрос на новую игровую систему, несмотря на глобальные проблемы с поставками и дефицитом компонентов.

Sony Interactive Entertainment объявила о значительном достижении: с момента релиза PlayStation 5 в ноябре 2020 года компания отгрузила более 61 миллиона консолей по всему миру. Этот успех подчеркивает высокий спрос на новую игровую систему, несмотря на глобальные проблемы с поставками и дефицитом компонентов.

По данным Sony, PlayStation 5 продолжает оставаться одной из самых популярных игровых консолей на рынке. В компании отметили, что высокий спрос на консоль сохраняется благодаря широкому ассортименту эксклюзивных игр и улучшенной производительности по сравнению с предыдущими поколениями.

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Кроме того, Sony активно работает над увеличением производства, чтобы удовлетворить растущий спрос и сократить время ожидания для покупателей. В компании также подчеркнули, что планируют продолжать поддерживать PlayStation 4, предлагая новые игры и обновления для пользователей предыдущего поколения консолей.

#sony #playstation 5 #playstation
Источник: igromania.ru
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