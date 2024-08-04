Студия S-Game не видит необходимости выпускать свою игру для Xbox. Разработчик прямо сказал: «Эта платформа никому не нужна».

Запланированная на следующий год экшен-ролевая игра Phantom Blade Zero будет доступна только на ПК и консоли PlayStation 5. Xbox Series X и S в списке платформ не будет, что может вызвать удивление у некоторых игроков. Однако, судя по последней информации, студия S-Game не заключала сделку с Sony о консольной эксклюзивности этой продукции. Такое решение было принято разработчиками с полным осознанием.

Бразильский сайт Gameplayscasii опубликовал статью о мероприятии ChinaJoy 2024, из которой можно узнать, что на месте событий один из разработчиков Phantom Blade Zero заявил, что студия S-Game не видит необходимости выпускать свою игру для Xbox. Разработчик прямо сказал: «Эта платформа никому не нужна».

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Анонимный разработчик также отметил, что консоль Microsoft не пользуется популярностью в Азии и что компания сама усложнила разработку игр для неё, создав «очень перегруженную экосистему». Стоит упомянуть недавний отчёт, согласно которому продажи Xbox Series X и S ухудшаются, что, конечно, не стимулирует разработчиков работать с ними. Кроме того, сам гигант из Редмонда, похоже, сосредоточен в основном на сервисах и не прочь поговорить об «играх Xbox без Xbox».

О том, что американское «железо» не является приоритетом для азиатских разработчиков, свидетельствует и Black Myth: Wukong. Игра дебютирует на PC и PS5 20 августа, но версия для series X/S была отложена некоторое время назад, и мы до сих пор не знаем, когда она появится. Не исключено, что отчасти в таком положении дел виновата более слабая Xbox Series S, которая сильно ограничивает разработчиков, но Microsoft не разрешает выпускать игры исключительно для более мощной Xbox Series X.