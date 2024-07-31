Объявление о наборе сотрудников от команды Avalanche Software, кажется, подтверждает, что работа над сиквелом уже ведётся

Продажи игры «Hogwarts Legacy» превысили 24 миллиона копий меньше, чем за год после релиза, что сделало её самой продаваемой игрой 2023 года. Этот год был богат на качественные игровые проекты, поэтому можно с уверенностью ожидать продолжения. Объявление о наборе сотрудников от команды Avalanche Software, кажется, подтверждает, что работа над сиквелом уже ведётся.

GameReactor сообщает, что студия Warner Bros. открыла приём заявок на позицию старшего продюсера для своей следующей, ещё не анонсированной игры. Примечательно, что в объявлении указано, что кандидат присоединится к команде «Hogwarts Legacy» для создания новой action-RPG. Среди желательных качеств упоминается опыт работы с action-файтингами, использующими магию, что намекает на создание проекта во вселенной Гарри Поттера.

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Анонс был сделан недавно, но есть вероятность, что работа над «Hogwarts Legacy 2» или другой игрой под новым названием началась ещё в прошлом году, на волне успеха первой части. Кроме того, в мае прошлого года Avalanche Software анонсировала нераскрытую игру для консолей класса AAA, а в марте студия искала старшего художника по персонажам с опытом работы с графическим движком Unreal Engine 5.

Вполне возможно, что все эти объявления связаны с одним проектом, который является продолжением «Hogwarts Legacy», хотя для полной уверенности необходимо дождаться официальных заявлений от Warner Bros. и Avalanche Studios. В любом случае, учитывая долгие сроки разработки современных triple-A игр, которые обычно занимают от 3 до 5 лет, ожидание обещает быть захватывающим.