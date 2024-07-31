Эти данные были получены в связи с запуском седьмого сезона Battlefield 2042

За последние двенадцать месяцев количество игроков в серию Battlefield превысило 25 миллионов человек. Об этом сообщила компания Electronic Arts в своём последнем финансовом отчёте, подтверждая огромную популярность франшизы, которая не перестаёт предлагать новый контент.

Эти данные были получены в связи с запуском седьмого сезона Battlefield 2042. По словам EA, он демонстрирует то, как издатель и разработчики научились прислушиваться к отзывам сообщества, чтобы улучшать игры серии.

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«Игроки по-прежнему увлечены серией Battlefield, число участников которой за последние двенадцать месяцев превысило 25 миллионов человек, — говорится в документе. — Сообщество чувствует воодушевление от того, что делают наши команды, и с нетерпением ждёт новых игр».

«Это не только один из наших самых приоритетных, но и один из самых амбициозных проектов в нашей истории. Мы собрали лучшую команду и обеспечили её ресурсами и технологиями, необходимыми для создания поистине эпического Battlefield».



