Согласно новому отчёту, некоторые консоли Xbox One испытывают трудности с загрузкой обновлений прошивки, что приводит к отсутствию доступа к Xbox Live и совершения цифровых покупок

Согласно новому отчёту, некоторые консоли Xbox One испытывают трудности с загрузкой обновлений прошивки. Как сообщает Digital Foundry, модели, выпущенные в 2013 году, не могут загрузить последнее обновление, если они не обновлялись некоторое время.

Об этой проблеме стало известно после нескольких сообщений на форуме NeoGAF. Некоторые игроки столкнулись с трудностями при попытке загрузить обновления для старых консолей Xbox One. Важно отметить, что проблема касается только стартовой модели, которая больше не продаётся. Модели Xbox One S, выпущенные в 2016 году, не сталкиваются с этой проблемой.

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После дополнительного исследования команда Digital Foundry выяснила, что консоли Xbox One с устаревшей версией прошивки могут перестать обновляться. Они попытались обновить три разные консоли Xbox One: две с панелью 2017 года и одну с панелью 2018 года. Ни одна из консолей не смогла обновиться до последней версии прошивки, независимо от способа загрузки (прямая загрузка или обновление через USB).

Консоли Xbox не могут работать в интернете без последней версии прошивки, что говорит об отсутствии возможости доступа к Xbox Live и совершения цифровых покупок, требующих онлайн-проверки. Это серьёзная проблема.

Кроме того, если вы решите сбросить настройки консоли до заводских, вы фактически заблокируете её навсегда, так как она больше не сможет обновляться. Только если вы регулярно обновляли консоль на протяжении многих лет, переходя от одного обновления к другому, вы сможете загрузить последнее обновление.

Digital Foundry предполагает, что Microsoft сможет решить эту проблему, но ситуация поднимает вопросы о будущем старых платформ. Даже если издатели решат поддерживать специализированные магазины активными на протяжении многих поколений, некоторые пользователи могут столкнуться с подобными проблемами.