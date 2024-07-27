Картина будет предназначена исключительно для взрослой аудитории без цензуры

Тодд Макфарлейн, создатель Спауна, сообщил, что первый вариант сценария фильма о персонаже завершён и предназначен исключительно для взрослой аудитории без цензуры.

Стоит упомянуть, что первый фильм о Спауне вышел в кинотеатрах в 1997 году и был ориентирован на молодую аудиторию, включая ограниченное количество сцен насилия. Картина получила в основном негативные отзывы.

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Недавно продюсер Джейсон Блюм опубликовал на своих страницах в социальных сетях первую страницу сценария, раскрыв название фильма — «King Spawn». «King Spawn» — это серия комиксов, выпущенная в 2021 году, в которой рассказывается о приключениях оригинального Спауна, Эла Симмонса, и его поисках своего места в войне между Небесами и Адом.

«У нас уже есть готовый сценарий с рейтингом R. Мы долго этого ждали. Мы создали сценарий, который представляет собой уникальную интерпретацию Спауна на экране», — сказал Макфарлейн во время выступления на San Diego Comic-Con.

Следующим шагом будет поиск режиссёра для фильма. «Они были верны моему видению. Они создали сценарий для крутого фильма». Макфарлейн также добавил, что его вдохновением послужили такие фильмы, как «Дэдпул», «Росомаха» и «Джокер: Безумие на двоих», и подчеркнул необходимость создания голливудских комедий с рейтингом R.