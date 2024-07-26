Хотя профсоюз SAG-AFTRA проголосовал за забастовку артистов озвучки и персонала по захвату движений, большинство проектов, похоже, не пострадает.

Недавнее объявление о забастовке актёров видеоигр из-за проблем с искусственным интеллектом может не так сильно повлиять на будущие проекты, как казалось изначально. Хотя профсоюз SAG-AFTRA проголосовал за забастовку артистов озвучки и персонала по захвату движений с сегодняшнего дня, большинство проектов, похоже, не пострадает.

К ним относятся все видеоигры, находящиеся в разработке, включая (пока что) игры с live-сервисом. Об этом заявили как SAG-AFTRA, так и компании, которых коснётся забастовка. Эту информацию получил репортёр Kotaku Итан Гач. Если посмотреть на расписание релизов до конца этого года и до 2025, то это охватывает подавляющее большинство игр-блокбастеров, разработка которых растянулась на несколько лет.

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Вчера среди фанатов GTA возникли опасения и разнеслись сообщения о том, как забастовка отразится на издателе игры — компании Take-Two. Но можно с уверенностью сказать, что GTA 6 находится в разработке достаточно долго, чтобы не пострадать.

Это также коснётся таких игр, как Call of Duty: Black Ops 6 и Assassin’s Creed: Shadows, а также грядущая Dragon Age: The Veilguard.

Eurogamer обратился за комментариями к EA, Activision, Ubisoft и Take-Two: «В силу определённых положений контракта IMA [Interactive Media Agreement] игры, которые находились в производстве на момент, когда профсоюз направил компаниям уведомление о расторжении контракта, в настоящее время не подлежат забастовке. Большинство уведомлений было отправлено в сентябре 2022 года», — пишет SAG-AFTRA.

Что касается игр с live-сервисом, то, хотя они могут быть затронуты в будущем, существует 60-дневный льготный период, в течение которого работа может продолжаться. Другими словами, забастовка должна длиться более двух месяцев, прежде чем она начнёт действовать.

«Мы направили отдельное уведомление, касающееся игр с живым обслуживанием, которые мы можем забастовать менее чем через 60 дней», — продолжает SAG-AFTRA. «Мы сообщим членам профсоюза, если ближе к этому времени расширим порядок забастовки и включим в него эти игры».

В заявлении компаний, которые могут пострадать от забастовки, говорится о том же, но отмечается ещё более поздняя точка отсчёта для освобождения от происшествий.

«Формулировка в IMA ясно говорит о том, что видеоигры, которые уже были в производстве до 25 августа 2023 года, включая игры с живым обслуживанием, не подпадают под забастовку и остаются под действием текущих условий IMA 2020–2022 годов. Исполнители не будут нарушать приказ о забастовке, если продолжат работать над этими играми».

Сегодня утром британский профсоюз актёров Equity заявил, что он «солидарен» с SAG-AFTRA, но не будет санкционировать собственную забастовку.