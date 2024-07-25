Одна из таких функций — адаптивная зарядка, предназначенная для экономии энергии.

Адаптивная зарядка предназначена для экономии энергии, она отслеживает уровень заряда подключённых контроллеров и регулирует подачу питания.

Пользователи также могут отключать питание неиспользуемых USB-портов по истечении определённого периода времени или заданного количества часов. В режиме ожидания PS5 потребляет более 2 Вт энергии для зарядки контроллеров. Отключив USB-порты и интернет, можно снизить потребление до 0,5 Вт.

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Эта функция помогает экономить электроэнергию, но доступна только в последней модели PS5, анонсированной в октябре прошлого года. Она позволяет устанавливать съёмный жёсткий диск.

Для использования адаптивной зарядки необходимо зарядить официальный беспроводной контроллер DualSense, беспроводной контроллер DualSense Edge, контроллер PlayStation VR2 Sense или контроллер доступа.

В других версиях бета-версии можно настраивать профили 3D-звука для наушников и параметры удалённого воспроизведения для каждого пользователя. Эти функции станут доступны для бета-тестирования после того, как Sony выпустит последнее системное обновление для PS5 с доступными ссылками для быстрого присоединения к многопользовательским играм.