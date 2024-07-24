Пользователи Samsung, предпочитающие Samsung Messages, могут продолжать пользоваться приложением.

Компания Samsung недавно объявила, что отказывается от использования Samsung Messages в качестве приложения для обмена сообщениями по умолчанию для своих моделей Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 в пользу Google Messages RCS (Rich Communication Services), которая является преемницей SMS, предлагает более продвинутые возможности обмена сообщениями с такими функциями, как обмен высококачественными мультимедийными данными, запись голоса и индикаторы набора текста.

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Пока неясно, как это решение повлияет на RCS, но переход на Google Messages может обеспечить пользователям более удобный процесс обмена сообщениями. Стоит отметить, что на данный момент Samsung Messages превосходит Google Messages по скорости передачи изображений через RCS (Rich Communication Services). Если быть более точным, приложение Samsung позволяет напрямую передавать несжатые изображения, в то время как приложение Google для обмена сообщениями сильно снижает качество. К счастью, Google активно работает над решением этой проблемы.

Пользователи Samsung, предпочитающие Samsung Messages, могут продолжать пользоваться приложением. Samsung также сообщает, что пользователи могут загружать Samsung Messages из магазина Galaxy Store, если захотят, но очевидно, что компания согласовывает свои усилия по обмену сообщениями с Google.